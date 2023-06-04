Стало известно, какие цены на арбузы будут в Украине в 2023-м: в Минагрополитики озвучили прогноз

В 2023 году цены на арбузы в Украине будут меньше, чем в прошлом. Ягода будет доступнее, потому что на деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей было приоритетным разминирование, прежде всего, площадей под овощные или бахчевые культуры.

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Поэтому происходит посев этих культур. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире "Единых новостей".

При этом начало июня не является пиком сезона на арбуз. О массовом производстве можно говорить в июле и августе.

"Однозначно производство в этом году будет больше, чем в прошлом. Очевидно, что цена будет меньше. Насколько она снизится – сейчас сложно спрогнозировать, поскольку видим нестабильность в погодных факторах, в этом году большие колебания, это будет влиять на производство. Второй фактор – надо понимать, что будет с ценами на горючее, потому что логистика в этой ягоде существенно влияет", – отметил Высоцкий.

Сколько арбуз стоит в Украине?

В настоящее время средняя цена составляет 40 грн. Об этом свидетельствуют данные рынка "Столичный". Максимальная стоимость арбуза достигает 50 грн.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине цены на десяток яиц с апреля по май снизились на 10 грн и продолжат снижаться летом. Будущее понижение связано с тем, что частные домохозяйства, занимающие до половины рынка, начнут активнее продавать свой товар.

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