В Украине изменилась цена на один из важных продуктов: сколько теперь стоит и чего ждать в июне 

В Украине цены на десяток яиц в с апреля по май снизились на 10 грн. Цены продолжит снижаться летом. Будущее снижение цен связано с тем, что частные домохозяйства, которые занимают до половины рынка, начнут активнее продавать свой товар.

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Об этом 24 каналу рассказали в Институте аграрной экономике. Как отметила старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Светлана Пашко, снижение цен будет продолжаться до середины лета.

Сейчас в среднем десяток яиц стоит 61,56 грн, тогда как еще в апреле стоимость десятка составляла 70,6 грн. То есть всего за один месяц цена снизилась на 12,7%.

К слову, также летом будут снижаться цены на лук и морковь, молодой картофель. В то же время цены на помидоры и огурцы будут оставаться на высоком уровне. Главная причина - высокая себестоимость выращивания и хранения этой продукции.

Отметим, в 2023-м согласно прогнозам НБУ инфляция составит 14,8%. При этом еще в прошлом году цены росли на 26,6% в год. Согласно оценкам Нацбанка ожидается постепенное снижение цен и уже за несколько лет ситуация стабилизируется, а цены вернутся к плановому показателю. Нацбанк стремится к тому, чтобы цены росли в пределах 5% в год.

Ранее OBOZREVATEL, писал о том, что в Украине значительно снизились цены на помидоры. Тепличные предприятия продают из по цене в 60-80 грн за килограмм.

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