Список социально важных продуктов урезали: какие цены уже не ограничены Кабмином

В Украине с 1 июля изменились правила госрегулирования цен на продовольственные товары. Перечень социально важных продуктов в нем сократили на три позиции – убрали масло, макароны и сахар.

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Дело в том, что старые ограничения вводились на время коронавирусного карантина. Теперь же правительство установило госрегулирование цен на продовольственные товары на время войны, так как карантин снят с 1 июля.

Так, правительством установлен предельный размер торговых наценок (не более 10%). Речь идет о продтоварах первой необходимости. Теперь список включает в себя восемь позиций, сообщила Госпотребслужба:

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

куриные яйца категории С1;

куриные тушки;

четверти куриных тушек;

масло подсолнечное рафинированное;

хлеб ржано-пшеничный;

батон.

Таким образом, из перечня были исключены три продукта. Это сахар-песок, макаронные изделия украинского производства (из муки высшего сорта) и сливочное масло жирностью 72,5 процента.

При этом Кабмин также ослабил требования к торговым сетям. Они больше не будут обязаны заранее декларировать изменения розничных цен на товары из списка. Главным условием будет соблюдение лимита наценки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в ближайшие 3 месяца цены на овощи и фрукты в Украине упадут. Также снизится стоимость всего борщового набора. Тем не менее могут подорожать мясо и яйца.

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