Список социально важных продуктов урезали: какие цены уже не ограничены Кабмином
В Украине с 1 июля изменились правила госрегулирования цен на продовольственные товары. Перечень социально важных продуктов в нем сократили на три позиции – убрали масло, макароны и сахар.
Дело в том, что старые ограничения вводились на время коронавирусного карантина. Теперь же правительство установило госрегулирование цен на продовольственные товары на время войны, так как карантин снят с 1 июля.
Так, правительством установлен предельный размер торговых наценок (не более 10%). Речь идет о продтоварах первой необходимости. Теперь список включает в себя восемь позиций, сообщила Госпотребслужба:
- мука пшеничная высшего сорта;
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- куриные яйца категории С1;
- куриные тушки;
- четверти куриных тушек;
- масло подсолнечное рафинированное;
- хлеб ржано-пшеничный;
- батон.
Таким образом, из перечня были исключены три продукта. Это сахар-песок, макаронные изделия украинского производства (из муки высшего сорта) и сливочное масло жирностью 72,5 процента.
При этом Кабмин также ослабил требования к торговым сетям. Они больше не будут обязаны заранее декларировать изменения розничных цен на товары из списка. Главным условием будет соблюдение лимита наценки.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в ближайшие 3 месяца цены на овощи и фрукты в Украине упадут. Также снизится стоимость всего борщового набора. Тем не менее могут подорожать мясо и яйца.
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