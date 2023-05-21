Старые цены больше не действуют: как на АЗС пересчитали стоимость бензина и дизеля
В Украине подешевело автотопливо. Так, с 12 по 19 мая цены на бензин А-95 опустились на 53 коп./литр – до средних 45,16 грн/литр. Дизель же подешевел на 73 коп./литр – до средних 43,77 грн/литр.
Об этом сообщает Enkorr. Согласно его данным, больше всего за указанный период цены на бензин А-95 опустили в сетях:
- VST – на 2,84 грн, до 41,06 грн;
- ZOG – на 2,5 грн, до 43 грн;
- BVS – на 2 грн, до 44,99 грн.
Самые низкие цены, по данным аналитиков, выставили на заправках сети RLS – 40 грн/литр. А кроме того:
- Авантаж 7 – 40,5 грн/литр;
- VostokGaz – 40,89 грн/литр;
- VST – 41,06 грн/литр;
- Chipo – 42,1 грн/литр;
- Mango – 42,24 грн/литр;
- Укр-Петроль – 42,44 грн/литр;
- Маркет – 42,99 грн/литр;
- Укрнафта, Prime, ZOG – 43 грн/литр.
Дороже всего ресурс продают на заправках Авиас – по 47 грн/литр. А также:
- ОККО, WOG, SOCAR – 46,99 грн/литр;
- Shell – 46,71 грн/литр.
На дизель больше всего опустили цены на АЗС сети ZOG – на 3,9 грн/литр, до 42 грн. А кроме того:
- VST – на 2,22 грн/литр, до 39,68 грн;
- BVS и SOCAR – на 2 грн/литр, до 42,99 грн и 44,99 грн соответственно.
Самые низкие цены на ресурс установили в сети VST – 39,68 грн/литр. А также, в:
- Авантаж 7, Prime – 40,5 грн/литр;
- БРСМ-Нафта – 40,65 грн/литр;
- VostokGaz – 40,89 грн/литр;
- Олас – 40,9 грн/литр;
- RLS – 41 грн/литр;
- Chipo – 41,15 грн/литр;
- Укр-Петроль – 41,17 грн/литр.
Дороже всего дизель продают на заправках Авіас – 47 грн/литр. Далее следуют:
- Авіас – 47 грн/литр
- ОККО, WOG, SOCAR – 44,99 грн/литр
- Ovis – 43,99 грн/литр.
АЗС будут проверять
В то же время до 19 июля 2023 года в Украине могут пройти масштабные проверки АЗС и других розничных продавцов топлива. Цель:
- прекращение нелегальной торговли горючим;
- выявление других возможных нарушений.
Соответствующую рекомендацию Государственной налоговой службе выдал Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В документе отмечается, что речь идет об АЗС блочного, контейнерного и модульного типов (так называемые бочки). Налоговики проверят:
- наличие лицензий на розничную торговлю топливом;
- регистрацию РРО;
- акцизный состав;
- наличие уровнемеров и расходомеров;
- оформление наемных работников;
- предоставление отчетности и т. д.
Кроме того, налоговая проверит покупателей газового конденсата и растворителей, которые могут быть использованы при незаконном производстве горючего. Результаты этих проверок должны быть переданы правоохранителям.
Под прицел налоговой попадут и другие компании, связанные с подакцизными товарами. Это продавцы и производители алкоголя и табачных изделий.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.
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