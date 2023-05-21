Старые цены больше не действуют: как на АЗС пересчитали стоимость бензина и дизеля

В Украине подешевело автотопливо. Так, с 12 по 19 мая цены на бензин А-95 опустились на 53 коп./литр – до средних 45,16 грн/литр. Дизель же подешевел на 73 коп./литр – до средних 43,77 грн/литр.

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Об этом сообщает Enkorr. Согласно его данным, больше всего за указанный период цены на бензин А-95 опустили в сетях:

VST – на 2,84 грн, до 41,06 грн;

ZOG – на 2,5 грн, до 43 грн;

BVS – на 2 грн, до 44,99 грн.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, выставили на заправках сети RLS – 40 грн/литр. А кроме того:

Авантаж 7 – 40,5 грн/литр;

VostokGaz – 40,89 грн/литр;

VST – 41,06 грн/литр;

Chipo – 42,1 грн/литр;

Mango – 42,24 грн/литр;

Укр-Петроль – 42,44 грн/литр;

Маркет – 42,99 грн/литр;

Укрнафта, Prime, ZOG – 43 грн/литр.

Дороже всего ресурс продают на заправках Авиас – по 47 грн/литр. А также:

ОККО, WOG, SOCAR – 46,99 грн/литр;

Shell – 46,71 грн/литр.

На дизель больше всего опустили цены на АЗС сети ZOG – на 3,9 грн/литр, до 42 грн. А кроме того:

VST – на 2,22 грн/литр, до 39,68 грн;

BVS и SOCAR – на 2 грн/литр, до 42,99 грн и 44,99 грн соответственно.

Самые низкие цены на ресурс установили в сети VST – 39,68 грн/литр. А также, в:

Авантаж 7, Prime – 40,5 грн/литр;

БРСМ-Нафта – 40,65 грн/литр;

VostokGaz – 40,89 грн/литр;

Олас – 40,9 грн/литр;

RLS – 41 грн/литр;

Chipo – 41,15 грн/литр;

Укр-Петроль – 41,17 грн/литр.

Дороже всего дизель продают на заправках Авіас – 47 грн/литр. Далее следуют:

Авіас – 47 грн/литр

ОККО, WOG, SOCAR – 44,99 грн/литр

Ovis – 43,99 грн/литр.

АЗС будут проверять

В то же время до 19 июля 2023 года в Украине могут пройти масштабные проверки АЗС и других розничных продавцов топлива. Цель:

прекращение нелегальной торговли горючим;

выявление других возможных нарушений.

Соответствующую рекомендацию Государственной налоговой службе выдал Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В документе отмечается, что речь идет об АЗС блочного, контейнерного и модульного типов (так называемые бочки). Налоговики проверят:

наличие лицензий на розничную торговлю топливом;

регистрацию РРО;

акцизный состав;

наличие уровнемеров и расходомеров;

оформление наемных работников;

предоставление отчетности и т. д.

Кроме того, налоговая проверит покупателей газового конденсата и растворителей, которые могут быть использованы при незаконном производстве горючего. Результаты этих проверок должны быть переданы правоохранителям.

Под прицел налоговой попадут и другие компании, связанные с подакцизными товарами. Это продавцы и производители алкоголя и табачных изделий.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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