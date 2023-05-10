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В Украине готовят массовые проверки АЗС: озвучены сроки и условия

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
3,0 т.
АЗС в Украине должна проверить налоговая

В Украине до 19 июля 2023 года могут пройти масштабные проверки АЗС и других розничных продавцов топлива. Цель – прекратить нелегальную торговлю горючим, а также выявить другие возможные нарушения. В ходе проверок будут осуществляться контрольные закупки.

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Соответствующую рекомендацию Государственной налоговой службе выдал Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом говорится в решении, текст которого опубликовал глава комитета Даниил Гетманцев.

В документе отмечается, что речь идет об АЗС блочного, контейнерного и модульного типов (так называемые бочки). Налоговики проверят:

  • наличие лицензий на розничную торговлю топливом;
  • регистрацию РРО;
  • акцизный состав;
  • наличие уровнемеров и расходомеров;
  • оформление наемных работников;
  • предоставление отчетности и т. д.

Кроме того, налоговая проверит покупателей газового конденсата и растворителей, которые могут быть использованы при незаконном производстве горючего. Результаты этих проверок должны быть переданы правоохранителям.

Отрывок из текста решения комитета

Под прицел налоговой попадут и другие компании, связанные с подакцизными товарами. Это продавцы и производители алкоголя и табачных изделий.

Напомним, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство одобрило меры по окончательному предотвращению попадания российского топлива в Украину. Также эти меры будут распространяться на нефть и нефтепродукты. Ранее же топливо, нефть и нефтепродукты российского происхождения попадали в страны ЕС, Турцию и др., а оттуда на украинский рынок – под видом ресурса неопределенного происхождения.

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