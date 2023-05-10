В Украине готовят массовые проверки АЗС: озвучены сроки и условия
В Украине до 19 июля 2023 года могут пройти масштабные проверки АЗС и других розничных продавцов топлива. Цель – прекратить нелегальную торговлю горючим, а также выявить другие возможные нарушения. В ходе проверок будут осуществляться контрольные закупки.
Соответствующую рекомендацию Государственной налоговой службе выдал Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом говорится в решении, текст которого опубликовал глава комитета Даниил Гетманцев.
В документе отмечается, что речь идет об АЗС блочного, контейнерного и модульного типов (так называемые бочки). Налоговики проверят:
- наличие лицензий на розничную торговлю топливом;
- регистрацию РРО;
- акцизный состав;
- наличие уровнемеров и расходомеров;
- оформление наемных работников;
- предоставление отчетности и т. д.
Кроме того, налоговая проверит покупателей газового конденсата и растворителей, которые могут быть использованы при незаконном производстве горючего. Результаты этих проверок должны быть переданы правоохранителям.
Под прицел налоговой попадут и другие компании, связанные с подакцизными товарами. Это продавцы и производители алкоголя и табачных изделий.
Напомним, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство одобрило меры по окончательному предотвращению попадания российского топлива в Украину. Также эти меры будут распространяться на нефть и нефтепродукты. Ранее же топливо, нефть и нефтепродукты российского происхождения попадали в страны ЕС, Турцию и др., а оттуда на украинский рынок – под видом ресурса неопределенного происхождения.
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