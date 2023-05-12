Старые цены больше не действуют: сколько стоит снять квартиру в Киеве

В Киеве подорожала аренда жилья – хотя и незначительно. За последний месяц средняя стоимость съема квартир выросла на 418 грн – з 11 082 грн до 11 500 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: дешевле всего снимать жилье в Деснянском районе столицы – в среднем 8 250 грн. Далее идут:

Святошинский, Соломенский, Днепровский – 10 000 грн;

Оболонский – 10 750 грн;

Подольский – 11 000 грн;

Дарницкий – 12 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе. Здесь аренда жилья в среднем стоит 23 336 грн. За ним следуют Голосеевский и Шевченковский – 15 000 грн.

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 10 000 грн – таких объявлений насчитывается 9,6%. А кроме того:

8 000 грн – 8,6%;

7 200 грн – 7,7%.

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 11,4% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 800 грн – 8,4%;

12 000 грн – 6,3%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн и 15 200 грн – 8,2% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также часто встречаются цены в:

12 000 грн – 7,8%;

20 000 грн – 4,7%.

В то же время, отмечают аналитики, за последние 6 месяцев цены на аренду квартир в Киеве снизились. Удешевление составило 1 676 грн.

Снижение расценок зафиксировано в годовом разрезе – хотя и не столь существенное. Оно составило 471 грн.

Как правильно арендовать квартиру?

Не производить предоплату. В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Вроде бы риэлторы предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать вашу копию подписанного договора и ключи.

Проверяйте документы. Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно произвести самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, выросли цены и на вторичном рынке недвижимости Киева. За последний месяц квадратный метр здесь подорожал почти на 1 000 грн – с 49 875 грн до 50 782 грн.