Цены выросли: как собственники квартир в Киеве пересчитали стоимость "квадратов"

На вторичном рынке недвижимости Киева выросли цены. Так, за последний месяц квадратный метр здесь подорожал почти на 1 000 грн – с 49 875 грн до 50 782 грн. За последние же полгода цены выросли практически незаметно – на 65 грн, – однако примечателен сам факт, ведь до этого они снижались.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,1% объявлений о продаже недвижимости формируется, исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цену 39 000 грн – 7,9%. А кроме того:

44 200 грн – 7,1%;

46 800 грн – 6,6%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" 7 800 грн – 0,1% объявлений. В стольких же цена квадратного метра составляет 13 000 грн.

Самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе. В среднем они здесь составляют 40 290 грн.

Далее – с внушительным отрывом – идет Дарницкий район, где в среднем квадратный метр стоит 44 707 грн. За ним следуют:

Святошинский – 46 409 грн;

Оболонский – 48 364 грн;

Подольский – 49 778 грн;

Днепровский – 50 012 грн;

Соломенский – 52 233 грн.

Дороже всего – в Печерском районе, где "квадрат" в среднем стоит 75 888 грн. А кроме того, в:

Шевченковском – 65 288 грн;

Голосеевском – 56 070 грн.

Сколько стоит аренда

А вот аренда квартир в Киеве подешевела. Так, за последние 6 месяцев цены снизились более чем на 2 200 грн – с 13 267 грн до 11 000 грн. За месяц же съем жилья подешевел практически незаметно – всего на 274 грн.

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 9,7%. А кроме того, по 7 200 грн – 8,6%, и 10 000 грн – 8,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в 2023 году украинцы должны будут уплатить налог на квартиры и дома по новым правилам. Платить в текущем году нужно за период 2022 года. Налог коснется тех, кто владеет квартирой, площадь которой составляет от 60 квадратов, и домов площадью от 120 "квадратов".