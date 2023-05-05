Старые цены больше неактуальны: сколько стоит снять квартиру в Киеве

В Киеве подешевела аренда квартир. Так, за последние 6 месяцев цены снизились более чем на 2 200 грн – с 13 267 грн до 11 000 грн. За месяц же съем жилья подешевел пректически незаметно – всего на 274 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 9,7%. А кроме того:

7 200 грн – 8,6%;

10 000 грн – 8,5%.

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 10,2% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 200 грн – 8,5%;

9 000 грн – 6,4%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн – 9,3% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также часто встречаются цены в:

15 200 грн – 8,6%;

12 000 грн – 7,3%.

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать жилье в Деснянском районе столицы – в среднем 8 000 грн. За ним следуют:

Подольский, Святошинский, Соломенский, Днепровский – 10 000 грн;

Оболонский – 11 500 грн;

Дарницкий – 12 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе. Здесь аренда жилья в среднем стоит 18 458 грн. А кроме того, в:

Голосеевском – 15 000 грн;

Шевченковском – 14 000 грн.

Как правильно арендовать квартиру?

Не производить предоплату. В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Вроде бы риэлторы предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать вашу копию подписанного договора и ключи.

Проверяйте документы. Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно произвести самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, также снизились и цены на вторичном рынке недвижимости Киева. За последние 6 месяцев средняя цена "квадрата" опустилась почти на 1 000 грн – с 51 039 грн до 50 127 грн.

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