Старых цен на бензин и дизель больше не будет: на сколько подорожает топливо в Украине

Подорожание бензина и других видов топлива в Украине после 1 июля не будет "апокалиптическим" и не приведет к существенному росту цен на другие товары и услуги. К тому же горючее будет дорожать постепенно.

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Ожидается, что автогаз подорожает на 3 грн, дизель – 5-7 грн, а бензин на 7-9 грн за литр. Такой прогноз озвучил экономист, координатор экспертных групп "Экономической экспертной платформы" Олег Гетьман в эфире телеканала.

Он напомнил, что в марте 2022 года акцизы на бензин и дизель в Украине были уменьшены до ставки 100 евро за тысячу литров. Также был уменьшен НДС с 20% до 7%.

"Это дало возможность усмирить панику, насытить рынок. На то время это очень хорошо сработало", – объяснил Гетьман.

Однако со временем паника на рынке спала, и уже осенью 2022 года были внесены изменения в законодательство, которые предусматривают возвращение с 1 июля 2023-го НДС 20% и старых уровней акцизов.

"Акцизы будут установлены не радикально выше. Например, акциз на газ сохранится, акциз на дизель будет 140 евро, акциз на бензин – 214 евро. Это безусловно приведет к подорожанию. Но никаких апокалиптических прогнозов мы как экономисты не можем дать. Это будет подорожание газа приблизительно на 3 грн (исключительно за счет НДС. – Ред.), дизеля – на 5-7 грн, бензина - на 7-9 грн за литр. И это будет не одномоментно, скорее всего, а постепенно, ведь разные заправки имеют разные запасы", – уточнил специалист.

Кроме того, по его словам, подорожание топлива повлияет в первую очередь на владельцев автотранспорта. А существенного подорожание других товаров не ожидается.

"Вторичные эффекты – (подорожание. - Ред.) продуктов питания, других товаров и услуг - оцениваются не слишком существенно... Это добавляет и инфляции дополнительно 0,3-0,5 процента. Никакой катастрофы с другими товарами и услугами не будет, но будет прямое влияние на тех, кто пользуется транспортом", – отметил Гетьман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня в Украине на АЗС замедлилось снижение цен на бензин. По словам специалистов, стоимость горючего уже вряд ли значительно изменится к началу июля.

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