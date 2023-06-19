"Замедлилось снижение на АЗС": эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на бензин в Украине

В Украине на АЗС замедлилось снижение цен на бензин. Стоимость вряд ли значительно изменится к началу июля.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. "Замедлилось снижение цен на АЗС. Причину я вижу только одну – с 1 июля меняется налогообложение, то есть возобновляется 20% НДС и акцизы на бензин и дизтопливо. Неизвестно, что скажет государство в конце июня – начале июля", – отметил он.

По словам эксперта, намерение сохранить и даже увеличить наценку на розничном рынке у операторов есть. При этом неизвестно, будет ли этому препятствовать государство. Сейчас цены на заправках почти замерли.

Сиренко напоминает, что на прошлой неделе долгожданный шаг сделала сеть "Приват" (входят "Авиас", "Авиас плюс", UKRNAFTA, "УкрТатНафта", ANP, "Мавекс", "Мавекс плюс", Sentosa Oil, "ЮКОН", "ЮКОН сервис", Rubix, ЗНП), на 1 грн снизив цены на бензин почти на 900 АЗС. Однако из других сетей никто не меняет значительно стоимость.

"Не видим мы какого-то снижения. Маржа сейчас больше 10 грн, всех все удовлетворяет, и я думаю, что до июля никакого движения не будет. А может, даже будет попытка до 1 июля еще поднять. Хотя можно в таких же ценах поторговать в июле, отдать эти 4-5 грн налога на бензине и до 3 грн на ДП государству. Этому способствует и конъюнктура внешнего рынка, потому что валюта у нас плюс-минус стабильная", – добавил он.

Этому способствует также увеличение поставок, объясняет Сиренко. По некоторым нефтепродуктам (импорту) в июне есть увеличение на 46% посуточной поставки по сравнению с маем.

"Этому ответ – изменение налогообложения. Налоги в июле будут больше, поэтому сейчас есть попытки привезти больше продукта, чтобы потом проскочить и заработать дополнительную разницу, положить на прибыль компании. Это не контролируется, поэтому каждый делает свой выбор. Но это уже влечет за собой профицит, оптовые цены по возможности продолжат снижаться, что дает возможность розничной цене хотя бы математически пойти тоже на понижение", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобили и другую технику опасно заправлять старым бензином. В идеальных условиях срок хранения горючего достигает 5 лет, но любое нарушение (разгерметизация канистры, перепады температуры) сокращает этот срок.

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