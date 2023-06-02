Старых цен уже не будет: украинцев предупредили о подорожании бензина

В Украине с 1 июля в вернут полный размер налогов на автомобильное топливо. В результате литр бензина может подорожать на 12 грн, дизеля – на 8 грн, а автогаза – на 3 грн.

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Такие подсчеты обнародовали в Союзе украинских предпринимателей (СУП). По состоянию на начало июня средняя цена литра А-95 в Украине составляет 46 грн.

Таким образом, после возвращения полного налогообложения литр самой популярной марки бензина может повыситься до 58 грн. По таким ценам бензин в Украине уже продавался в 2022 году.

Схожие прогнозы дает и президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. "Берете нынешнюю цену и добавляйте сразу 10-11 грн на бензин, 7-8 грн – на дизель и 3,5 грн – на газ", – озвучивает цифры Косянчук.

Таким образом, согласно прогнозу Косянчука, бензин после 1 июля будет стоить 56-57 грн за литр. Цена на дизтопливо (сейчас стоит в среднем 43-44 грн) повысится до 50-52 грн.

На возвращении полного акциза и НДС (20%) на топливо настаивал Кабинет министров. По подсчетам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, 7%-ный НДС на топливо ударил по доходам бюджета.

"В 2022 году недополучение внутреннего НДС составило 6,7 млрд грн. За тот же период недополучение НДС на импорт достигло 24,7 млрд грн", – поделился Гетманцев.

Акцизы на топливо отменили в марте 2022 года из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия. Тогда же налог на добавленную стоимость (НДС) для горючего урезали с 20% до 7%.

Однако, как считают в Кабмине, эта мера уже исчерпала себя в качестве поддержки рынка. А вот наполнение бюджета выходит на первый план. Дело в том, что Украина не может финансировать военные расходы за счет международной помощи. Делать это можно только из собственной казны.

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