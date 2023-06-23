Стиралка под дверью и крохотная кухня: в Киеве продают самую маленькую квартиру 

В Киеве продают за 23,5 тыс. долларов квартиру площадью всего в 16 квадратов. Самая маленькая квартира, выставленная на вторичном рынке недвижимости, находится недалеко от метро Шулявская.

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Об этом говоритя в объявлении на крупном портале недвижимости. Квартира находится на втором этаже пятиэтажного здания. Площадь комнаты составляет 10 квадратов, еще на шести квадратах разместились коридор, кухня, и санузел.

"Хорошо и как жилье, и для дальнейшей аренды. Стоимость 23,5 тыс. долларов без комиссии. Представитель собственника", - говорится в объявлении.

Фактически квартиру сделали из обычной квартиры, отделив ее от других комнат. Комнату поделили на две части, в одной из которых разместили кухню и санузел. При этом "кухня" - без мойки, плиты и т.д. Вместо этого есть небольшой стол, холодильник.

Единственное преимущество такого жилья: квартира находится недалеко от метро. Кроме того, цена ниже, чем на полноценную квартиру. Однако, если пересчитать цену на квадратный метр, окажется, что стоимость за квадрат несколько ниже, чем в полноценных квартирах.

Отметим, по строительным нормативам в Украине минимальная площадь однокомнатной квартиры должна составлять от 30 квадратных метров.

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