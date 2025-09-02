УкраїнськаУКР
Взносы не платились 13 лет, рынок погрузился в хаос: в Украине готовят полный перезапуск лотерей

Станислав Кожемякин
В Украине впервые с 2013 года обновят правила работы операторов лотерей – планируют внедрить конкурсную модель и жесткие критерии, а также механизм уплаты лицензионных взносов. Предыдущие 12 лет рынок работал, по сути, без контроля государства, из-за чего госбюджет ежегодно терял десятки миллионов гривен.

Это окончательное решение? Пока что нет. Соответствующие документы находятся на общественном обсуждении. После него потребуется согласование с госорганами и принятие постановления Кабинетом министров.

Главное, что нужно знать

  • Новые лицензионные условия для операторов лотерей определяют, кто и как получает лицензию, какие требования к операторам и по каким правилам они будут работать.
  • Среди изменений – конкурсная модель для отбора операторов, жесткие критерии лицензирования (прозрачность, страхование, техстандарты), четкий механизм уплаты лицензионных взносов с онлайн-подтверждением.
  • В "Плей.Сити" уверены, что перезапуск рынка ежегодно будет приносить государству дополнительные десятки миллионов гривен , которые пойдут на усиление обороноспособности – в частности, на дроны для Сил обороны.

Что прописано в документах: детали

Конкурс для операторов государственных лотерей

  • Конкурс проводит агентство "ПлейСити".
  • Участники подают пакет документов: от учредительных актов и структуры собственности до подтверждения наличия пунктов продажи, систем приема ставок, опыта и прозрачности бизнеса.
  • Не допускаются участники из страны-агрессора, подсанкционные лица или те, кто не соответствует условиям прозрачности.
  • Предусмотрена публикация решений конкурсной комиссии.

Лицензионные условия для лотерей

  • Лицензию имеют право получить только победители конкурса.
  • Нужно предоставить финансовую отчетность, подтвердить страхование призового фонда.
  • Определены требования к оборудованию: терминалы, электронная система, QR-коды, отчеты в реальном времени.
  • Операторы несут обязательства по доступности, прозрачности, отчетности и контроля над оборудованием (например, только коммерчески одобренные терминалы, отсутствие кассовых машин или элементов казино и т.п.).

Порядок оплаты лицензии

  • Плата уплачивается ежегодно равными частями, не позднее чем за 30 дней до конца года действия лицензии.
  • Подтверждение – квитанция или реквизиты, которые можно проверить онлайн.
  • В случае прекращения действия лицензии оплаченные наперед средства не возвращаются.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до 30 сентября "ПлейСити" обязано запустить государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса. Она позволит отслеживать каждую ставку и все выплаты игрокам.

