Взносы не платились 13 лет, рынок погрузился в хаос: в Украине готовят полный перезапуск лотерей

В Украине впервые с 2013 года обновят правила работы операторов лотерей – планируют внедрить конкурсную модель и жесткие критерии, а также механизм уплаты лицензионных взносов. Предыдущие 12 лет рынок работал, по сути, без контроля государства, из-за чего госбюджет ежегодно терял десятки миллионов гривен.

Это окончательное решение? Пока что нет. Соответствующие документы находятся на общественном обсуждении. После него потребуется согласование с госорганами и принятие постановления Кабинетом министров.

Новые лицензионные условия для операторов лотерей определяют, кто и как получает лицензию, какие требования к операторам и по каким правилам они будут работать.

– конкурсная модель для отбора операторов, жесткие критерии лицензирования (прозрачность, страхование, техстандарты), четкий механизм уплаты лицензионных взносов с онлайн-подтверждением. В "Плей.Сити" уверены, что перезапуск рынка ежегодно будет приносить государству дополнительные десятки миллионов гривен , которые пойдут на усиление обороноспособности – в частности, на дроны для Сил обороны.

Что прописано в документах: детали

Конкурс для операторов государственных лотерей

Конкурс проводит агентство "ПлейСити".

Участники подают пакет документов: от учредительных актов и структуры собственности до подтверждения наличия пунктов продажи, систем приема ставок, опыта и прозрачности бизнеса.

Не допускаются участники из страны-агрессора, подсанкционные лица или те, кто не соответствует условиям прозрачности.

Предусмотрена публикация решений конкурсной комиссии.

Лицензионные условия для лотерей

Лицензию имеют право получить только победители конкурса.

Нужно предоставить финансовую отчетность, подтвердить страхование призового фонда.

Определены требования к оборудованию: терминалы, электронная система, QR-коды, отчеты в реальном времени.

Операторы несут обязательства по доступности, прозрачности, отчетности и контроля над оборудованием (например, только коммерчески одобренные терминалы, отсутствие кассовых машин или элементов казино и т.п.).

Порядок оплаты лицензии

Плата уплачивается ежегодно равными частями , не позднее чем за 30 дней до конца года действия лицензии.

, не позднее чем за 30 дней до конца года действия лицензии. Подтверждение – квитанция или реквизиты, которые можно проверить онлайн.

В случае прекращения действия лицензии оплаченные наперед средства не возвращаются.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до 30 сентября "ПлейСити" обязано запустить государственную систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса. Она позволит отслеживать каждую ставку и все выплаты игрокам.

