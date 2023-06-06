Сыр, молоко и сметана в Польше стоят дешевле, чем в Украине: что происходит с ценами

Цены на молочные продукты в Украине намного выше, чем в Польше. Речь, в частности, идет о стоимости сыра, сметаны, молока, ряженки, а также кисломолочного сыра.

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О том, как разнятся цены в украинских и польских супермаркетах – разбирался OBOZREVATEL.

Средние цены на молоко в Польше составляют от 1,50 злотых (12,9 грн.) до 4 злотых (34,4 грн.) за 1 литр. В свою очередь стоимость в нашей стране – от 39 до 42 грн. (900 мл.). Как свидетельствуют данные портала "Минфин", бутылка молока компании "Простоквашино" (1%) стоит 39,10 грн, "Яготинское" (2,6%) – 41,32 грн.

В свою очередь сыр стоит от 4 злотых (34,4 грн.) до 15 злотых (129 грн.) за 200 грамм, в зависимости от сорта и бренда. При этом стоимость в Украине составляет 49-75 грн. Так, 200 г полутвердого сыра "Яготинского" (45%) обойдется в АТБ в 68 грн.

Гораздо дороже стоит в Украине кисломолочный сыр – 43-69 грн. К примеру, в АТБ стоимость (300 г) начинается от 47,70 грн, однако в разных сетях цены несколько отличаются. В соседнем государстве стоимость составляет от 2,50 злотых (21,50 грн) до 5 злотых (43 грн) за 200 граммов.

Также разнятся цены на сметану. В нашем государстве ее можно приобрести в среднем за 20-32 грн (200 г). Так, в АТБ пачка сметаны "Злагода" стоит 21,80 грн, 190 г "Простоквашино" – 23,60 грн. В Польше стоимость – от 1,50 злотых (12,9 грн) до 3 злотых (25,8 грн) за 200 граммов.

При этом цены на ряженку в соседнем государстве примерно одинаковы с нашими. У нас ее средняя стоимость составляет от 14 до 27 грн. У "Сільпо", например, можно купить 200 г ряженки "Галичина" (4%) за 15,99 грн. В Польше – от 1,50 злотых (12,9 грн) до 3 злотых (25,8 грн) за 200 грамм.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие продукты в Польше стоят дешевле, чем в Украине.

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