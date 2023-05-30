Ценовой "шок": какие продукты в Польше стоят дешевле, чем в Украине

В Украине цены на многие продукты питания выше, чем в Польше. Если до полномасштабного вторжения некоторые товары стоили более или менее на одном уровне, то сейчас из-за инфляции стоимость в украинских магазинах значительно выше, чем в соседнем государстве.

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При этом есть несколько продуктов, цены которых в Украине ниже польских. OBOZREVATEL провел мониторинг и сравнил цены на продукты в украинской сети супермаркетов АТБ и польской Biedronka.

Так, сливочное масло в украинской сети стоит 54,90 грн (средняя стоимость, можно найти несколько более дорогие или более дешевые позиции). У Biedronka цена – 5,76 злотых (50,65 грн).

Овсянка в АТБ обойдется в 32,80 грн, в польском супермаркете – в 2,94 злотых (25,86 грн). Несколько выше в Украине стоимость (средняя) молока (1 л) – 29,50 грн. В свою очередь в Biedronka за него придется заплатить 3,19 злотых (28 грн).

Стоимость 1,5-литровой бутылки воды "Моршинская" в украинской сети составляет 19,70 грн. 1,5-литровая Oaza в Польше можно купить за 0,89 злотых (7,65 грн).

Сосиски куриные Krakus у Biedronka стоят 5,99 злотых (52,70 грн). У АТБ 1 пачка сосисок Indykpol обойдется в 56,30 грн.

Молоко в Польше тоже оказалось дешевле – 3,19 злотых (27,6 грн) за литр. В Украине литр молока стоит 29,5 грн.

Стоимость яблочного сока (1 л) в АТБ составляет 41,5 грн. Литровый сок в польской сети стоит дешевле – 3,29 злотых (28,94 грн).

При этом некоторые популярные продукты в Украине все же дешевле. Среди таких – мука. У АТБ 1 кг стоит 20,20 грн, у Biedronka – 2,49 злотых (21,91 грн).

То же касается подсолнечного масла – 60 грн в АТБ и 9,29 злотых (81,73 грн) в сети Biedronka.

Как сообщал OBOZREVATEL, оптовые цены на лук в Украине за последние три недели возобновили рост и достигли исторического рекорда. Так, стоимость в оптовых отгрузках уже составляет 48 грн/кг, подорожание отразится на розничных ценах в ближайшие недели.

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