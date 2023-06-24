Такого не было с начала полномасштабной войны: в Украине резко изменилась ситуация на рынке труда

В Украине резко изменилась ситуация на рынке труда. Количество вакансий практически достигла довоенного уровня, а сотрудников критически не хватает.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Самые популярные сферы: предложения для рабочих, торговля и сфера услуг. "Рынок соискателя возвращается", – констатирует операционная директор компании GRC Наталья Слинько. По ее словам, количество вакансий зашкаливает и уже достигает уровня до полномасштабной войны. В то же время количество специалистов, которые ищут работу, значительно меньше.

О дефиците рабочих кадров говорят и крупные компании. Самая большая проблема, объясняет Слинько, найти специалиста с опытом работы. Для обучения ресурсов нет, иначе тот, кто будет обучать, не сможет выполнять свою основную работу.

"Есть несколько причин такой ситуации. Это и мобилизация мужчин, и внутренняя миграция, которая влияет на структурную безработицу. Переезжают люди в те регионы, в которых их навыки не затребованы. Получается, что запросы работодателей и навыки соискателей не совпадают в некоторых специальностях", – говорит эксперт.

"Много компаний, сотрудники которых находились за границей. Они начали открывать свои офисы, возвращают работников назад. Но далеко не все готовы возвращаться с учетом рисков для безопасности. Тогда им начинают искать замену. К тому же идет процесс интеграции беженцев. Часть сотрудников, которые продолжали работать на украинские компании за границей, сами уволились и нашли себе работу в тех странах, где они находятся", – объясняет Наталья Слинько.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

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