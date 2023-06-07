Часть пенсионеров может получить сразу шесть пенсий: кто и как 

В Украине те пенсионеры, которые приняли решение надолго выехать с территории страны, имеют право на разовую выплату в размере шести пенсий. Для этого нужно написать заявление и обратиться в отделение Пенсионного фонда.

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Об этом говорится в разъяснении ПФУ на официальной странице в Facebook. "Может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом", – отмечают в ведомстве. При этом далее пенсия выплачиваться не будет. То есть даже если пенсионер будет находиться за границей в течение многих лет или же вовсе не вернется домой, он может получить всего шесть пенсий.

Отметим, также возможна и выплата украинской пенсии за границей. Однако только в том случае, если с государством, в котором находится пенсионер, подписано соответствующее соглашение.

С 1 июня в Украине повысили пенсии тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Повышение произошло задним числом и должно было произойти еще в апреле. Однако на тот момент не было соответствующей статистики. Пенсии увеличили в связи с ростом стажа у тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе.

С 1 июля в Украине повысят пенсии чиновников, ученых, журналистов. Тех, кто вышел на пенсию по специальному закону. Повышение составит 19,7%. Это половина от уровня прошлогодней инфляции плюс половина от среднего за три года роста зарплат.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине есть особая категория пенсионеров. Они имеют право на выплату, размер которой выше 97 тыс. грн.

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