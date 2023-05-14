Топ-10 профессий, которых заменит искусственный интеллект: ChatGPT озвучил советы украинцам, которые в зоне риска

В Украине в будущем целый ряд профессий заменит искусственный интеллект (ИИ). Среди них, в частности, бухгалтеры и финансисты.

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Так, искусственный интеллект может автоматизировать учет и анализ финансовых данных. ChatGPT озвучил еще топ-9 профессий, которые в будущем вытеснит ИИ:

юристы (ИИ может помочь в обработке юридической информации и подготовке документов);

медицинские работники (ИИ может помочь в диагностике и лечении болезней);

водители (автоматизированные транспортные средства могут заменить водителей в будущем);

рабочие производственных линий (работы могут заменить людей на производственных линиях благодаря автоматизации процесса);

учителя (искусственный интеллект может помочь в обучении и оценке учащихся);

кадровые работники (ИИ может помочь подобрать кандидатов и обработать резюме);

маклеры (ИИ может помочь в совершении сделок на фондовом рынке;

журналисты (искусственный интеллект может помочь в автоматизированном написании новостей);

консультанты – (ИИ может помочь в решении проблем и предоставлении рекомендаций).

Как изменить профессию, если ты в перечне "исчезающих" сфер

ChatGPT советует, если вы работаете в профессии, которая может быть заменена искусственным интеллектом, рассмотреть следующие советы:

ознакомьтесь с новыми технологиями и направлениями в области, где вы хотите работать;

развивайте свои навыки и компетенции, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда;

рассмотрите возможности переквалификации или получения нового образования;

работайте над своей коммуникационной и межличностной компетенцией, чтобы быть ценным работником любой отрасли;

используйте свои знания и опыт для развития новых продуктов и услуг, которые могут быть полезны для потребителей;

не бойтесь менять свою профессию, если вы чувствуете, что ваша работа становится менее выгодной или исчезает.

Какие специалисты уже сейчас могут осваивать новые навыки?

В топ-5 сфер вошли:

финансисты и бухгалтеры (замена ручной обработки данных на автоматизированные системы;

медицинские работники (использование машинного обучения для диагностики и лечения болезней);

юристы (разработка систем искусственного интеллекта для анализа правовой информации и поддержки принятия решений);

журналисты (использование алгоритмов для создания новостных материалов и анализа данных);

учителя (использование электронных платформ и интерактивных технологий для обучения).

Среди тех профессий, которые могут исчезнуть в ближайшее время, оказались те, которые связаны с ручным трудом и не требуют высоких уровней квалификации, таких как кассиры, сборщики, копирайтеры, операторы производственных линий и т.д. Также могут исчезнуть профессии, которые могут быть заменены автоматизированными системами, например операторы телефонных центров или работы в банковском секторе.

При этом трудно предположить, какие именно профессии исчезнут быстрее всего, поскольку это зависит от многих факторов, таких как технологический прогресс, экономическая ситуация и социальные изменения, отметил ChatGPT.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал: президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов назвал ряд профессий, которые вытеснят искусственный интеллект.

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