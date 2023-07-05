Целую улицу с бассейном продают по цене квартиры: как выглядит самое неожиданное предложение в Великой Британии 

Целая улица в Кардиффе выставлена на аукцион по ориентировочной цене 900 тысяч фунтов стерлингов (42,3 млн грн). И у одного из них есть старый бассейн в саду. Ряд домов с террасами выставят одним лотом.

Видео дня

Один из домов имеет четыре спальни, небольшой заросший сад. Тот факт, что целый ряд домов с террасами будет выставлен на аукцион по ориентировочной цене в 900 000 фунтов стерлингов, уже достаточно удивителен, пишет издание Wales Online.

"И последний бонус, который наверняка никто не ожидает найти в доме на крошечной улочке, спрятанной в оживленном пригороде, – заброшенный бассейн в саду дома номер шесть", – говорится в публикации. Из-за покупки прилегающей земли у дома номер шесть есть сад, достаточно большой для бассейна — сейчас он заброшен.

Хью Эдвардс, глава отдела аукционов недвижимости и аукционист Seel & Co, которая продает террасу, сказал: "Это действительно очень уникальный лот аукциона недвижимости, предлагающий три дома в нескольких минутах ходьбы от центра города и университета, а также парка".

Отсутствуют внутренние фотографии, но аукционист, продающий ряд домов, утверждает, что дом номер два и четыре требует полного внутреннего ремонта и модернизации. Вся терраса принадлежит продавцу, который живет в доме номер шесть, единственному из трех, который был ухожен в течение многих лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры. Сделать это нужно до конца лета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!