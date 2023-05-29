Цены на популярный овощ обновили рекорд: стало известно, когда стабилизируются

Оптовые цены на лук в Украине за последние 3 недели возобновили рост и достигли исторического рекорда. Так, стоимость в оптовых отгрузках уже составляет 48 грн/кг, подорожание скажется на розничных ценах в ближайшие недели.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. "Сейчас в Украине местного репчатого лука практически не осталось. Импорт из стран ЕС лука урожая 2022 года предлагается по ценам $1,20-1,40/кг, и на этой неделе цены выросли. В самом ЕС цены на прошлогодний лук репчатый тоже растут. , на этой неделе цены в Польше достигли $0,85-1,04/кг", – сказал эксперт "АПК-Информ: овощи и фрукты" Евгений Кузин.

Как отмечается, на украинском рынке есть и лук репчатый нового урожая, который предлагается дешевле. В свою очередь продукцию из Египта можно купить от $0,90/кг. Но спрос на нее не так высок, как в 2022-м.

"Пока ранний лук из Египта и стран Центральной Азии недостаточно "одет", что считается признаком недостаточного качества в Украине. Этот лук скорее портится, поэтому трейдеры предпочитают работать с более дорогим луком урожая 2022 года, где риски потерь ниже", – отметил Кузин.

В свою очередь международный консультант ФАО Федор Рыбалко заявил, что ожидает снижения оптовых цен на лук примерно с 15 июня. В это время в южных регионах Украины и Молдовы начнут собирать ранний лук.

Сколько лук стоит в магазинах?

В апреле средняя стоимость репчатого лука в супермаркетах составляла 67,42 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин".

Так, в Metro килограмм лука стоит 59,90 грн, Novus – 69,99 грн, Varus – 59,90 грн, Megamarket – 79,90 грн. В свою очередь, средняя стоимость 1 кг синего лука составляет 69,95 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине килограмм малины продается по цене 1400–1888 грн за кг. При этом ягоду можно купить далеко не в каждом супермаркете.

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