Цены на аренду квартир в Киеве значительно пересчитали: названа стоимость

В Киеве значительно выросли цены на аренду жилья. Однокомнатная квартира подорожала на 11% и стоит в среднем 10 тыс. грн.

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Об этом сообщили аналитики портала Bird. Если однокомнатные квартиры выросли в цене на целых 11%, то двухкомнатные – всего на 3%. За трехкомнатное жилье жителям Киева придется платить на 8% больше.

Сколько теперь стоит квартира:

1-комнатные – 10 000 грн

2-комнатные – 14 000 грн

3-комнатные – 24 900 грн

"В течение последних нескольких месяцев рынок недвижимости стабилизировался, на него больше не влияют ночные обстрелы, сезонность и колебания курса. И как следствие, несмотря на ежедневные атаки на Киев со стороны РФ в мае, стоимость аренды начала расти и восстанавливаться до довоенного уровня", – говорится в публикации.

Напомним, в мае 2021 года стоимость аренды в Киеве составляла:

1-комнатные – 11 000 грн

2-комнатные – 18 800 грн

3-комнатные – 36 300 грн

Что касается аренды во Львове, медиана цены аренды трехкомнатных квартир увеличилась на 6%, двухкомнатных на 5%, стоимость однокомнатных квартир не изменилась.

1-комнатные – 15 000 грн

2-комнатные – 16 800 грн

3-комнатные – 20 000 грн

К слову, цены на квартиры во Львове после начала полномасштабной войны преодолели уровень цен в столице. Это связано с большим количеством переселенцев. Кроме того, в Киеве и других городах, которые постоянно подвергаются ракетными атаками со стороны РФ, инвестировать деньги в недвижимость боятся. В то время как во Львове рынок недвижимости оживился.

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