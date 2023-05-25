Цены на автогаз на АЗС в Украине снизятся? Озвучен прогноз на ближайшие недели

В Украине в ближайшие недели могут снизиться цены на автогаз. Объемы сжиженного газа, ввезенного в страну в этом месяце, больше, чем были в апреле.

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Об этом рассказал аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко в комментарии OBOZREVATEL. "По сжиженному газу мы сейчас на таком разнонаправленном векторе. Есть сети, которые двигаются и продолжают снижать цены, есть стабилизирующиеся и даже пошедшие вверх", – резюмирует специалист.

Сиренко прогнозирует, что в ближайшее время будет стабилизация цен. Он добавил, что оптовая цена почти осталась на месте.

"Была реакция на забастовки польских фермеров на границе. Это повлекло задержку дешевого ресурса на границе, но в целом видим, что за 21 день у нас хорошая динамика по поставкам. У нас газа пришло больше, чем в апреле. Пока что конкурируют ценой, то есть она пойдет через некоторый период вниз", – подытожил эксперт.

Ранее Сиренко рассказал, что в Украине в ближайшее время могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо на АЗС. Так, средняя стоимость заправок может составлять 42-43 грн/л.

Он отметил, что за последнюю неделю основные операторы снижали цены на фоне относительно стабильного внешнего рынка, который перед этим просел.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине в ближайшее время могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо на АЗС. Так, средняя стоимость заправок может составлять 42-43 грн/л.

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