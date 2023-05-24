Украинцев ждут новые цены на бензин и дизтопливо: как и почему изменится стоимость

В Украине в ближайшее время могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо на АЗС. Так, средняя стоимость на заправках может составлять 42-43 грн/л.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторынок" Александр Сиренко. Он отметил, что за последнюю неделю основные операторы снижали цены на фоне относительно стабильного внешнего рынка, который перед этим просел.

"Импортный ресурс к нам заходит уже несколько недель дешевле, чем в начале весны. Мы финишируем май с низкими ценами на заправках. Почти все шагнули вниз на 1-2 грн. Лишь одна сеть – Группа "Приват" – не двигалась. У них бензин, дизельное топливо стоит 47 грн/л, в то время как основная масса в крупных операторах на потолке держит 44 грн и меньше. "Приват" долго так не будет держаться, в ближайшие дни он сделает шаг, но он будет не постепенным, а сразу решительным, как уже делали несколько раз в этом году", – сказал он.

Так, цены в сетях группы "Авиас", "Авиас плюс", UKRNAFTA, "УкрТатНефть", ANP, "Мавекс", "Мавекс плюс", Sentosa Oil, "ЮКОН", "ЮКОН сервис", Rubix, "ЗНП" снизятся на 2-3 гривни.

"Соответственно, за ними подтянутся некоторые сети, ориентирующиеся на их присутствие на локальном рынке. Тоже на 50 коп.–1 грн снизят по бензину и дизтопливу. Это даст сдвиг средней цены по рынку до 42-43 грн/л – такова будет рыночная стоимость бензина А-95 и дизельного горючего", – сказал Сиренко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут завозить нефтепродукты и пропан-бутан из Беларуси. В наше государство может попадать топливо с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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