Цены на бензин в Украине с июля вырастут больше, чем ожидается: озвучен прогноз

В Украине с 1 июля в случае возврата довоенных налогов на горючее АЗС увеличат цены на бензин больше, чем прогнозировалось ранее. Так, если власти введут довоенные акцизы на топливо и повысит НДС с 7% до 20%, тогда сети поднимут стоимость бензина примерно на 12 грн/л.

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В свою очередь дизельное топливо (ДТ) может подорожать примерно на 10 грн/л, автогаз – на 5 грн/л. Об этом рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, пишет Today.ua.

Согласно прогнозу специалиста, после 1 июля бензин А-95 в Украине может стоить 56,56 грн. за один литр, а ГП – около 53 грн./литр. В свою очередь, автогаз – до 31,91 грн/литр.

При этом Рябцев добавил, что после 1 июля украинские сети АЗС не сиюминутно увеличат цены на различные виды топлива. Этот процесс будет продолжаться некоторое время.

Некоторые сети АЗС, по мнению Рябцева, могут поднять ценники даже больше, чем прогнозирует. К примеру, некоторые сети АЗС могут увеличить стоимость А-95 не на 10 грн за литр, а, например, на 15 грн за литр.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что существует целый ряд уловок, которые помогают водителям сэкономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется включать его не на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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