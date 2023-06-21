Топ хитростей, помогающих экономить бензин в жару: советы украинским водителям

Существует целый ряд уловок, которые помогают водителям сэкономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется включать его на максимальную мощность, а устанавливайте комфортную температуру.

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OBOZREVATEL расскажет, как сэкономить бензин в жару

Способы для экономии бензина

Проверяйте давление в шинах. Недостаточное давление может увеличить потребление топлива.

Используйте маршруты с меньшим уровнем трафика, чтобы избежать пробок и уменьшить время простоя двигателя. Еще один совет – не превышать скорость, поскольку скорость более 80 км/ч увеличивает потребление топлива.

Также регулярно производите технический осмотр автомобиля, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно и не потребляет больше топлива, чем нужно.

Манера вождения также дает незаурядную экономию. В идеале передвигаться следует таким образом, чтобы допускать меньше остановок – например, на тех же светофорах. Ведь при этом безвозвратно теряется кинетическая энергия машины, на приобретение которой несколько раньше был израсходован тот или иной объем бензина.

Чтобы снова разогнаться, потребуется новая его порция. Которую можно было бы сэкономить, избежав остановки. Оптимальный режим: постоянно и непрерывно двигаться от точки старта к самому финишу маршрута с постоянной скоростью около 80 км/ч. Это самый экономичный стиль движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует множество мифов о том, как уменьшить расход топлива украинцам. Есть такие, которые в лучшем случае никак не окажут влияния на авто, а некоторые могут навредить.

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