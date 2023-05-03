Цены на дизтопливо в Украине могут снизиться сразу на 7 грн: озвучены прогноз и причина

Цены на дизельное топливо (ДТ) в Украине на АЗС могут значительно снизиться. Удешевление может достигнуть 5-7 грн/л.

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Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. Он напомнил, что вчера мировые цены на нефть значительно снизились.

"Нефть за вчерашний день показала существенное движение вниз. Раньше было понемногу, но тут произошел скачок. На оптовом рынке есть предложения по дизтопливо, его можно купить по 30,90 грн. За год это рекордно низкая цена оптовая. Если мы раньше говорили, что розничный ритейл может подвинуться на 2-3 грн, то сейчас я смело говорю, что это 5-7 грн. И это будет заработок, который был в первом квартале на заправках", – сказал специалист.

Он добавил, что у сетей сейчас есть возможность сделать большой шаг по снижению стоимости. "Этот шаг не должен быть 50 копеек, 1 грн или даже 2 грн – это сейчас даже не считается. Мы утром считали, что одна из сетей торгует дизтоплива с наценкой в 69%. Это даже не 30% маржа, а 69%. мы ждем?", – подытожил Сиренко.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украину морским путем поступают российские нефтепродукты. Для этого страна-агрессорка РФ прибегает к разным схемам и переписывает коносаменты (документы, выдаваемые перевозчикам груза, удостоверяющие право собственности на отгруженный товар).

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