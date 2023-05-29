В Украине малину продают за 1600 грн за кг: что происходит с ценами 

В Украине килограмм малины продают по цене 1400-1888 грн за кг. При этом ягоду можна купить далеко не в каждом супермаркете.

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Цены на малину в одном из одесских супермаркетов опубликовал местный Telegram-канал. Тут килограмм малины предлагают за 1600 грн. Однако такие цены актуальны не только для Одессы.

В Киеве в большинстве супермаркетов малины нет. "Новус" предлагает малину по цене в 1888 грн за килограмм (продают порциями по 125 грамм). Замороженная малина стоит меньше. В супермаркете "Сильпо" ее предлагают по цене в 663,3 грн за кг.

Отметим, высокие цены на ягоды объясняются коротким сезоном. К примеру, сезон клубники начался на 2-3 недели позже, соответственно, из-за короткого сезона также ожидается меньшее количество продукции. Также эксперты прогнозируют высокие цены на абрикосы и персики из-за проблем с урожаем.

А вот проблем с арбузами, вероятно, в 2023 году не будет. Из-за их дефицита в 2022-м многие фермеры посадили бахчевые культуры. Как результат, урожай ожидается на достаточном для сдерживания цен уровне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, где лучше покупать продукты питания. При выборе необходимо обращать внимание на производителя, срок годности и происхождение продукции.

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