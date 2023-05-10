Цены на популярную в Украине ягоду побили рекорд: сколько стоит

Оптовые цены на клубнику в Украине находятся на рекордном уровне 5,2 доллара/кг (около 190 грн согласно актуальному курсу). Более того, отмечают эксперты, в последнее 2 недели был зафиксирован "необычный для этого периода стремительный рост цен".

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Об этом сообщает EastFruit. Подчеркивается: в 2023 году ситуация на рынке клубники намного хуже, чем весной-2022, фактически сразу после начала полномасштабной войны. Так:

в прошлом году в это время цены на ягоду уже стремительно снижались;

в этом же году они, наоборот, растут.

"И в гривневом эквиваленте, и в долларах США цены на землянику в Украине сейчас рекордно высокие. ... Более того, в последнее две недели был зафиксирован необычный для этого периода стремительный рост цен. В данный момент оптовые цены на землянику садовую в Украине уже превышают 5,2 доллара США за кг, что сдерживает спрос на ягоду", – говорится в сообщении.

Почему цены "взлетели"

Как объяснили аналитики, причиной взлета цен на клубнику в Украине является холодная и преимущественно пасмурная погода. Которая "приводит к задержке дозревания ягоды, что оказывает влияние на цены".

Кроме того, подчеркнули специалисты, связанная с холодной погодой задержка поступления на рынок ягоды из тепличных хозяйств может оказать негативное влияние на прибыльность этого бизнеса в 2023 году. Дело в том, что в таком случае "значительная часть сезона реализации может совпасть с сезоном продажи ягоды из открытого грунта".

Чего ожидать

С другой стороны, подчеркивают аналитики, выход на рынок клубники из открытого грунта тоже может задержаться. Что, в конечном итоге, может привести к к более стремительному, чем обычно, снижению цен на ягоды.

"Обычно клубника открытого грунта выходит на рынок Украины в последнюю декаду мая, а минимальных значений цены на эту ягоду достигают к 10-15 июня. В этом году выход ягоды открытого грунта на рынок может также задержаться, но цены, вероятнее всего, будут снижаться более стремительно, чем обычно", – констатировали эксперты.

Сколько будет стоить клубника в Украине в 2023 году

Как отмечают авторы материала, средней минимальной оптовой ценой на качественную клубнику за последние 5 лет в Украине можно считать 1,5 доллара за кг. "Именно такой предел (около 55 грн по актуальному курсу. – Ред.) цены считают минимально возможным для 2023 года участники украинского рынка", – отметили они.

Впрочем, подчеркивается, большинство участников рынка надеется на более высокие цены. В частности, что они не опустится ниже 2 долларов (около 73 грн по актуальному курсу) за 1 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине за месяц значительно повысилась средняя цена на яблоки. Так, по состоянию на 9 мая стоимость составляет 21,3 грн/кг, в то время как ровно месяц назад было 18,08 грн/кг.

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