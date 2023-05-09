В Украине значительно изменились цены на один из основных фруктов: обновлена стоимость

В Украине за месяц значительно повысились средние цены на яблоки. Так, по состоянию на 9 мая стоимость составляет 21,30 грн/кг, в то время как ровно месяц назад – 18,08 грн/кг, то есть разница составляет 3,22 грн/кг.

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Об этом свидетельствуют данные портала "Минфин". Больше всего подорожал сорт яблок "Айдаред" – с 24,26 грн/кг до 33,25 грн/кг.

Отечественные яблоки в украинских супермаркетах стоят:

Metro – 20,70 грн;

Varus – 21,90 грн.

Средняя стоимость украинских яблок составляет 21,30 грн. В свою очередь "Айдаред" в супермаркетах стоит:

Auchan – 32,60 грн;

Varus – 33,90 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожала соль. По состоянию на 8 мая килограмм морской пищевой стоит в среднем 33,05 грн, что более чем на 1 грн. превышает среднемесячную цену апреля в 31,9 грн. Это первое удорожание товара после 2 месяцев понижения цен. До этого последний раз они повышались в феврале – с 32,55 грн/кг до 32,87 грн/кг.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине после продолжительного подорожания началось снижение цен на огурцы. В результате через неделю закупочные цены на огурцы просели на 14%. В ближайшее время это отразится на ценах на рынках и магазинах (сейчас огурцы продают по 78-110 грн/кг, в зависимости от сорта и торговой точки).

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