Цены на популярные овощи взлетели, но это не предел: украинцам назвали сроки, когда ждать удешевления

В Украине значительно подорожали несколько основных овощей, например помидоры, огурцы и лук. Снижение цен на первые два произойдет летом, когда на рынок будет поступать свежая отечественная продукция.

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При этом к лету огурцы и помидоры будут дорожать. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

"Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – отметил Мартышев.

Отметим, подорожание огурцов и помидоров в стране началось еще в начале весны. В основном, это связано с сезонным увеличением спроса на эти овощи и отсутствием больших объемов на рынке украинской тепличной продукции.

Напомним, в Украине на прошлой неделе снова фиксировался рост цен на лук. Удорожание связано с сезонным истощением запасов овощей и увеличенной закупочной активностью компаний-оптовиков.

Несмотря на то, что цена растет, спрос на лук повышается каждый день из-за дефицита предложения местной продукции. В хранилищах фермеров запасы по сравнению с последними двумя сезонами минимальны, сообщили аналитики EastFruit. По их прогнозу лук продолжит расти в цене до поступления свежей продукции нового урожая.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине значительно изменились цены на гречку в магазинах.

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