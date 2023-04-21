В Украине снова стремительно дорожает один из ключевых овощей: как и почему изменились цены

В Украине на этой неделе снова фиксируется рост цен на лук. Удорожание связано с сезонным истощением запасов овощей и увеличенной закупочной активностью компаний-оптовиков.

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Сейчас фермеры готовы отгружать репчатый лук примерно за 38-45 грн/кг. Для сравнения, это в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики EastFruit.

Несмотря на то что цена растет, спрос на лук растет ежедневно из-за дефицита предложения местной продукции. В хранилищах фермеров запасы по сравнению с последними двумя сезонами пока минимальны.

Если сравнивать стоимость лука и в прошлом году в такой же период, то на сегодняшний день он стоит в среднем в 3,7 раза дороже. Как отмечают некоторые участники рынка, такие ценовые тенденции на рынке сохранятся до массового поступления лука нового урожая.

В Украине лук продается в среднем по 56,94 грн/кг. При этом в марте овощ продавался дешевле – 56,08 грн/кг. Также в Украине в последние месяцы значительно дорожали другие овощи – помидоры и огурцы.

Ранее аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев рассказал OBOZREVATEL, что украинцам не следует ожидать снижения стоимости овощей раньше, чем в начале лета. В этот период в продаже появятся овощи нового урожая из почвы, а к тому будут только тепличные.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине выросыли в цене все категории продуктов питания. Так, в марте, по сравнению с мартом прошлого года цены увеличились на 26,8%. Больше всего подорожчали яйца – аж на 79,8%.

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