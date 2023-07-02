Цены на шоколад значительно увеличатся? Эксперты озвучили прогноз

Гана, главный производитель какао-бобов в мире, предупредила европейских покупателей, что они должны быть готовы платить за бобы больше. Дело в том, что продукция, выращенная в соответствии с новыми требованиями Европейского Союза (ЕС), будет стоить дороже. Соответственно, это приведет к удорожанию шоколада.

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Уже в июле в Евросоюзе вступают в силу правила, запрещающие импорт какао-бобов, выращиваемых на территориях, где раньше находились леса. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Также усиливаются запреты использования детского труда в цепочке поставки этой продукции. Новые правила ЕС также будут касаться таких продуктов, как кофе, пальмовое масло и соевые бобы.

По словам главного исполнительного директора компании Ghana Cocoa Board Джозефа Боахена Айду, урожай какао в Гане соответствует законодательству. При этом отправляющиеся из страны бобы можно будет отследить обратно в ферму.

"Мы хотим экологически и ответственно производить какао, и это обеспечивается определенным качеством и ценой, которую потребитель должен быть готов заплатить", – сказал Айду. Предупреждение Ганы о дополнительных расходах поступило в момент, когда потребители во всем мире продолжают испытывать давление из-за высоких цен на продукты, включая лакомство. Лондонские фьючерсы на какао поднялись до самого высокого уровня с 2016 из-за опасений, что неблагоприятная погода может сократить поставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство продолжило госрегулирование цен на продовольственные товары во время войны – его должны были отменить вместе с отменой карантина с 1 июля. Речь идет о продтоварах первой необходимости – список включает восемь позиций.

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