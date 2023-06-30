В Украине продлили госрегулирование цен на главные продукты: список и условия

Правительство продлило госрегулирование цен на продовольственные товары во время войны – его должны были отменить вместе с отменой карантина с 1 июля. Речь идет о продтоварах первой необходимости – список включает в себя восемь позиций.

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О решении Кабмина сообщила Госпотребслужба. Так, правительством установлен предельный размер торговых наценок (не более 10%) на стоимость таких продуктов:

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

куриные яйца категории С1;

куриные тушки;

четверти куриных тушек;

масло подсолнечное рафинированное;

хлеб ржано-пшеничный;

батон.

При этом Кабмин все же ослабил требования к торговым сетям. Они больше не будут обязаны заранее декларировать изменения розничных цен на товары из списка. Главным условием будет соблюдение лимита наценки.

"Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем окончания карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении. Таким образом, правила будут действовать с 1 июля 2023 года.

Новые правила вводятся на время действия военного положения. Однако при этом ограничение наценок будет действовать еще три месяца после фактической отмены военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в ближайшие 3 месяца цены на овощи и фрукты в Украине упадут. Также снизится стоимость всего борщового набора. Тем не менее могут подорожать мясо и яйца.

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