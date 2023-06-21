Цены подскочили, а качество страдает: как в Украине стартовал сезон вишни и что будет дальше

В Украине стартував сезон вишни. В супермаркетах ягода еще не появилась, но ее продают на оптово-розничных рынках. Цены заметно выше прошлогодних, в среднем 60-70 грн/кг в зависимости от сорта и региона. При этом качество вишни оставляет желать лучшего.

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Об этом свидетельствуют данные аналитиков EastFruit и мониторинг цен, который провел OBOZREVATEL. Следует учитывать, что это лишь начало сезона – первые крупные партии вишни из украинских хозяйств только-только появились. А значит, ситуация еще может измениться.

Так, на оптово-розничном рынке "Столичный" в Киеве вишню 21 июня продают по средней цене 50 грн. Зато во Львове цены значительно выше – рынок "Шувар" сообщает о средней стоимости в 80 грн/кг.

Максимальная стоимость ягоды тоже существенно различается. Если в Киеве дорогие сорта можно купить по 70 грн/кг, то во Львове заплатить придется уже 90 грн/кг.

Как объясняют аналитики, дело в том, что первые крупные партии вишни украинские садоводы готовы отгружать по 50-70 грн/кг, что в среднем на 70% дороже, чем в начале сезона прошлого года. К тому же спрос на вишню достаточно высок, что сдерживает снижение цен.

При этом большинство садоводов сегодня оценивают качество вишни в этом году как среднее или низкое. Из-за неблагоприятных условий вишня имеет довольно мелкий калибр, и уже начинает трескаться и гнить на деревьях.

По прогнозам участников рынка, в целом урожай вишни в этом сезоне будет ниже, чем в прошлом, что связано с потерями из-за заморозков первой половины весны. Соответственно, и отпускные цены на первые крупные партии вишни оказались значительно выше прошлогодних.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине просели цены на огурцы и помидоры. С начала июня стоимость этих популярных овощей упала уже на треть.

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