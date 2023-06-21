В Украине просели цены на два популярных овоща: сколько они стоят в супермаркетах

В Украине началось сезонное падение цен на самые популярные салатные овощи – огурцы и помидоры. Эти овощи по сравнению с ценами на начало июня подешевели почти на треть.

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Об этом свидетельствует мониторинг OBOZREVATEL. Так, огурцы в начале месяца продавались в украинских супермаркетах в среднем по 70 грн/кг.

По состоянию на 21 июня цены на огурцы заметно упали. Самые низкие цены – на гладкие сорта по скидкам. Такие огурцы продаются в "Эко-маркете" по 37,9 грн. Обычные огурцы там же продаются по 44-50 грн/кг.

В "Ашане" обычные огурцы продают по 42-53 грн/кг, а вот за "органические" нужно отдать уже до 130 грн. В "Новусе" цена огурцов стартует от 52 грн/кг, а в "Варусе" – от 46 грн/кг.

В "АТБ" огурцы по скидкам стоят от 46 грн. Обычные расценки – 46-54 грн.

Что касается цен на помидоры, то в начале июня овощ стоил в среднем 85 грн/кг. Теперь в цены в "Новусе" стартуют от 62 грн. Самые дорогие помидоры продаются по 200 грн за килограмм.

В других сетях супермаркетов – похожая ситуация. В "АТБ", к примеру, помидоры стоят от 63 грн за килограмм, в "Ашане" – от 59 грн/кг, а в "Варусе" – от 52 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине летом 2023 года возникли проблемы с урожаем популярных фруктов. Аграрный аналитик рассказал, что будет с ценами.

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