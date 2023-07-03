Цены упали, а схемы остались: кроме "яиц по 17" Минобороны закупало масло по 111 грн – ЦПК

"Космические" цены на продукты питания для военных, по которому эти товары закупало Минобороны, упали только в июне – после череды скандалов и общественного давления. А до того ведомство не только приобретало яйца по 17 грн за штуку, но и подсолнечное масло по 111 грн и картошку по 27 грн/кг. И основа для этих схем в Минобороны продолжает действовать.

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Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин. "Первое падение цен в контрактах Минобороны произошло сразу после скандала с яйцами по 17 грн и публичного давления. Например, цена тех же яиц с 17 упала до 9 грн, картофеля – с 27 до 16 грн/кг, масла – со 111 до 89 грн/кг", – отметил Шабунин.

Второй этап снижения цен начался после того, как Минобороны в мае было вынуждено провести закупки на Prozorro. "Однако эти цены Резникова (министра обороны Алексея Резникова. – Ред.) до сих пор далеки от тех, по которым обычно проходят оптовые закупки. В отличие от Минобороны воинские части закупали продукты за ценами, которые соответствовали рыночным или были ниже", – подчеркнули в ЦПК.

Так, цена на картофель в контрактах Минобороны только в июне сравнялась с ценами остальных ведомств и рыночными. К примеру, в феврале средняя цена по Украине (Госстат) – 9,57 грн/кг. Средняя цена в контрактах Минобороны за этот период – 19,2 грн/кг.

В декабре 2022 года Минобороны хотело купить растительное масло по 111 грн/кг. Тогда цены в закупках Госсвязи и Нацгвардии оставались на уровне 60-65 грн/кг.

"Яйца Резникова по 17" стали мемом, и это было бы смешно, если бы речь не шла о краже на еде для ВСУ. Госаудитслужба подтвердила – яйца Резников закупал по 17 грн за штуку. При этом военные части нацгвардейцев в тот же период покупали яйца по 5,1-5,9 грн за штуку", – отметил Шабунин.

Как отмечают в ЦПК, схемы в закупках Минобороны до сих пор никуда не делись. Главная причина – Минобороны до сих пор производит закупки "для своих", а не на конкурентных условиях, считают аналитики.

"Фактически министерство ограничивает доступ к своим закупкам благодаря двум вещам. Первая – ограничение информации о закупках для реальных ритейлеров. Вторая – существование некоего "каталога на 409 позиций", который руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинский называл основой для коррупционной схемы с закупкой продовольствия для ВСУ", – отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом сам Резников назвал абсурдными результаты проверки, которая показала нарушения в Минобороны на 2,5 млрд грн. Нарушением считается прибыль, полученная частными и государственными компаниями, сотрудничая с МО, заявил Резников.