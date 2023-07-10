У клиентки ПриватБанка дважды списали деньги с карты и не вернули: как действовать

Клиентка ПриватБанка сообщила, что во время онлайн-оплаты покупки в Интернете с ее карты было дважды списано почти 1 600 грн, которые после этого не вернулись. В банке же уверяют: деньги не украдены, однако их возврата следует ждать почти полмесяца. В целом же, отметим, при любой двойной оплате не стоит просто ожидать возвращения денег – нужно сразу обращаться в свой банк.

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Как рассказала клиентка банка с ником Irinamur, в одном из интернет-магазинов она произвела оплату на 1 589 грн. Однако через несколько секунд после списания этой суммы "такая же сумма списалась без смс с подтверждением".

"Обратилась на горячую линию, сказали подождать 5 дней, возможно деньги вернутся. Не вернулись. Обратилась повторно сказали деньги находящиеся в резерве Приват банка, ждите еще дней 5-7. Срок этот вышел, деньги не вернулись. Также оператор озвучил вариант, что деньги вернутся. в течение 120 дней", – жалуется она.

Что ответили в ПриватБанке

В самом же банке уверяют: деньги к Irinamur вернутся. Однако ждать этого нужно в течение 11 дней.

Там объясняют: при оплате покупок или услуг в Интернете "могут возникать такие ситуации, что [предусмотренная для оплаты] сумма на карте заблокирована (зарезервирована. – Ред.), но товар или услуга не получена". Что, вероятно, и могло произойти с клиенткой банка.

"В большинстве случаев такие блокировки отменяются в течение 5 дней с момента проведения операции по инициативе точки, и сумма становится доступна на балансе карты. В любом случае, несостоявшаяся сумма транзакции возвращается на баланс карты в течение 11 дней", – отметили в учреждении.

Что стоит за оплатой картой через Интернет

Как рассказали в ПриватБанке, оплата картой через Интернет предполагает выполнение участниками процесса ряда операций, невидимых для того, кто производит эту оплату. Так:

после ввода реквизитов карты на сайте банк-эквайер (обслуживающий интернет-магазин) направляет данные в платежную систему для авторизации;

платежная система перенаправляет данные для авторизации банка-эмитента (выпустившего карту) – предварительно проведя проверки для безопасности операции;

после получения данных по операции банк-эмитент проверяет возможность проведения конкретной транзакции. В частности, под проверку попадают лимиты, баланс карты, блокировка, корректность введенных данных по карте и т.д. Результат проверки – одобрение или отказ – сообщается тем же путем, но в обратном порядке;

если операция одобрена, на карте блокируются средства в размере, который направил эквайер. Списание же пройдет позже – срок этого зависит от платежной системы, региона, где осуществлялась операция, типа операции и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, на повторное снятие средств жалуются и пассажиры общественного транспорта. В частности, такое происходит при оплате поездки через валидаторы – устройства, позволяющие платить за проезд по банковской карте.

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