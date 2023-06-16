Украинцы жалуются на проблемы с валидаторами: что делать, если деньги за проезд сняло несколько раз

Украинцы жалуются на проблемы с валидаторами – устройствами, которые позволяют оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой. Самая распространенная проблема – повторное снятие денег со счета за одну и ту же поездку.

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О снятии тройной оплаты рассказала в Facebook жительница Черновцов. Другие пользователи в комментариях подтвердили наличие проблем, причем в разных городах.

"Кто мне может объяснить почему сегодня у меня в маршрутке 9 сняло три раза за проезд? К кому с этим обращаться?", – написала жительница Черновцов и опубликовала скриншот из банковского приложения. Ей посоветовали обратиться непосредственно в банк и дождаться возврата средств.

Как объясняют специалисты, проблема заключается в том, что банковские транзакции в транспорте осуществляются в офлайн-режиме. Это значит, что во время валидации система не списывает сразу средства с карты, а только регистрирует ее на валидаторе.

Из-за нестабильной связи оплата может происходить позже, чем совершалась поездка. Поэтому очень важно только один раз подносить карточку к валидатору. В противном случае будет зарегистрирована еще одна поездка и взыскана еще одна оплата. Долго держать карту также не нужно.

В случае, если двойной или тройной оплаты избежать не удалось, действительно нужно обращаться в банк. Обычно финучреждения легко отменяют случайные повторные транзакции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последний год активизировались карточные мошенники. Они "увели" со счетов украинцев на 46% больше средств, чем годом ранее.

Большую часть денег украли с помощью т. н. социальной инженерии. Самая популярная схема обмана – мошенники представляются сотрудниками банков и выманивают секретные данные карточек.

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