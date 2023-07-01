У кого взлетели зарплаты в Украине: названы размеры заработков и динамика 

В Украине средняя зарплата увеличилась всего на 10%. При этом у психологов рост составил целых 80% из-за роста популярности этой специальности.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании work.ua. Среднерыночный уровень зарплат (медиана) в Украине рос постепенно – держался на уровне 15 000 грн до конца прошлого года, но с первого квартала 2023-го цифра увеличилась до 16 000 грн, сейчас составляет 16 500 грн. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Разница между прошлогодними показателями оплаты труда квалифицированных рабочих и показателями второго квартала этого года – 15%. Наиболее востребованными в Украине остаются специалисты, связанные с обслуживанием клиентов, торговлей и финансами.

Практически на всех должностях из топ-10 самых востребованных наблюдается рост зарплат. Наиболее ощутима разница между зарплатами во втором квартале 2022 и втором квартале 2023 года есть у охранников, официантов и поваров.

С наименьшим ростом зарплат вошли в летний период водители. У них отсутствует прирост зарплат по медиане и в III квартире – оплату труда в основном поднимали младшим специалистам. Это может свидетельствовать о запросе водителей без профессионального образования от сферы перевозок, в частности служб такси и таксопарков.

Дополнительно во время исследования Work.ua обнаружил резкий рост зарплат психологов. На 80% по медиане – с 10 000 до 18 000 грн. Высокий спрос на психологов привел к скачку зарплат специалистов. Весной 2023 года до того непрерывно росшие зарплаты даже немного откатились назад, но разница за год все равно остается поразительной.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!