У украинцев могут возникнуть проблемы с переводами: Нацбанк нашел признаки мошенничества с валютными ограничениями

Национальный банк нашел признаки мошенничества в действиях почтовых операторов в Польше и Словакии. Они проводили с украинских карт денежные переводы как "почтовые операции", что фактически позволяло избежать валютных ограничений.

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Об этом со ссылкой на документ НБУ сообщает UBR. Такие действия называются мискодингом и считаются мошенническими. Нацбанк отмечает, что во время военного положения все банки обязаны соблюдать ограничения. Относительно переводов в валюте с украинского счета действует ограничение перевода на сумму до 100 тыс. грн в эквиваленте за месяц.

Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль операций, проводимых иностранными почтовыми операторами. Банки могут блокировать и проверять операции, которые им кажутся подозрительными. В то же время, НБУ также провел анализ переводов. Выяснилось, что в последнее время средняя сумма "почтовой операции" с украинскими банковскими картами растет.

В результате украинские банки будут более тщательно проверять все сделки с почтовыми операторами за границей. Это должно остановить использование фактически мошеннической схемы во избежание валютных ограничений. Отметим, что валютные ограничения при военном положении должны остановить вывод большого количества валюты за границу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские банки начали активно блокировать счета украинцев из-за долгов за коммуналку. По новым правилам, это может быть любая сумма долга.

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