Украина экспортировала почти 49 млн тонн зерна за аграрный год: что и куда поставлялось в 2022-2023 гг.
Украина с начала маркетингового аграрного года 2022/23 экспортировала 48,996 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них в июне – 3,658 млн тонн.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины. В разрезе культур с начала сезона было экспортировано:
- пшеницы – 16,836 млн тонн (сезоном ранее – 18,72 млн тонн);
- ячменя – 2,704 млн тонн (5,747 млн тонн);
- ржи – 18 тыс. тонн (161,5 тыс. тонн);
- кукурузы – 29,128 млн. тонн (23,409 млн тонн).
Суммарный экспорт украинской муки в 2022/23 по состоянию на 30 июня оценивается в 153,6 тыс. тонн (в прошлом сезоне – 70,7 тыс. тонн).
Результаты экспорта по странам озвучила в своем Facebook журналистка Анна Ковальчук. В частности, по поставкам в Турцию доля пшеницы в экспорте возросла с 10% до 20%, ячменя – с 19% до 23%, овса – с 0 до 4%, масла – с 3,5% до 19%;
"Вы когда-нибудь видели в официальной статистике прирост в 2109%? А чтобы финансовый эквивалент экспорта за год е*нул с жалких $26 млн к полярду? Или как страна за сезон увеличила удельный вес в украинском пшеничном экспорте с 0,5% до 15,8%? Знакомьтесь, Румыния", – отметила она.
В свою очередь объемы торговли пшеницы с Испанией выросли с 0,8% до 14%. В общей сложности объемы взлетели до 2,5 млн тонн.
Китай вошел в ТОП-5 покупателей украинского масла, кукурузы, ячменя. В пятерке стран-покупателей продзерна – Бангладеш.
Соседняя Польша стала пяткой в рейтинге покупателей пшеницы, по ячменю – восьмая, по кукурузе – седьмая. При этом по рапсу, ржи идет первой.
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия вскоре продлит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны-члены ЕС. Запрет касается, в первую очередь, импорта в Европу зерна и действует со 2 мая.
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