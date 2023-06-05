ЕС и дальше будет ограничивать импорт зерна из Украины: когда продолжат действующий запрет

Европейская комиссия вскоре продлит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны-члены Европейского Союза. Запрет касается, в первую очередь, импорта в Европу зерна и действует со 2 мая.

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Запрет скорее всего будет продлен до 15 сентября 2023 года. Об этом написал в своем Twitter министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Мы получили проект нового регламента от Европейской комиссии, запрещающий импорт четырех продуктов в пять стран ЕС. Срок действия, записанный в проекте – 15 сентября этого года", – сообщил он.

Телус отметил, что новый регламент – пока только проект. Но польский министр надеется, что документ вступит в силу уже на следующий день, 6 июня.

Со 2 мая 2023 года действует запрет на импорт в страны ЕС сельскохозяйственной продукции. Запрет от ЕК заменил соответствующие односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией. Предполагалось, что запрет продлится лишь до начала июня.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Молдова, не являющаяся членом Евросоюза, также хотела запретить импорт украинского зерна. Но после начала подготовки украинским правительством полного запрета всего молдавского импорта в Украину Кишинев резко сдал назад и передумал запрещать ввоз украинского зерна.

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