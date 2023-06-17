Украина из-за подрыва ГЭС потеряет часть урожая с Херсонщины: что будет с ценами и на какие продукты повлияет 

Украина из-за подрыва Россией Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов потеряет урожай с части Херсонской области. Потери в масштабах страны значительно на цены не повлияют. В других регионах Украины увеличили посев овощных культур, однако созревают они там позже, чем на Херсонщине. Кроме того, некоторые культуры (например арбузы) сложно выращивать в других областях.

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Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил в эфире "Єдиного марафону". Левобережная Херсонщина все еще остается оккупированной, на правобережной еще до подрыва ГЭС успели разминировать около 30-40%. И после затопления часть урожая останется доступной (с тех территорий, которые не затоплены).

"После подрыва дамбы, согласно анализу спутниковым снимкам, около 5 тыс. га подтоплено в части сельскохозяйственный угодий. Это потери, но это не большинство. Все-таки в этом году часть урожая из Херсонщины будет доступен", – пояснил он.

Херсонщина славилась выращиванием, кроме зерновых и масленичных, борщевого набора: лук, морковь, свекла, капуста, ранний картофель, томаты. Также баштанные культуры (в т.ч. арбузы). Частично производство будет потеряно. Потеря в пределах Херсонщины – 15-20%. В пределах Украины это потеря, которая может повлиять на цены на 3-5%.

"Фермеры из других регионов увеличили посевы борщевого набора, понимая все сложности. Самая сложная ситуация с тем, что в других регионах сложнее выращивать. В первую очередь баклажан, арбузы", – пояснил замминистра.

Как ранее писал OBOZREVATEL, арбузы ранее выращивали на левом берегу Херсонской области, которая все еще остается оккупированной. Это приведет к снижению предложения на рынке.

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