Украина может расширить транзит аммиака из России при одном условии – Reuters 

Украина рассмотрит возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, что недавно возобновленная сделка по зерну будет расширена. В сделку хотят включить большее количества украинских портов и более широкий спектр товаров.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой источник в правительстве. Черноморская зерновая инициатива, реализованная при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года, способствует "безопасной навигации для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, включая аммиак" из трех украинских портов.

Источник в правительстве Украины, попросивший не называть его имени, сообщил, что формулировка сделки не распространяется на транзит российского аммиака через территорию Украины. Россия, крупный экспортер аммиака, добивается возобновления поставок аммиака по трубопроводу из российского Тольяти в черноморский порт Южный под Одессой, который рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год.

Раньше Россия экспортировала 4,4 миллиона тонн аммиака в год — 20% мировых морских перевозок. Организация Объединенных Наций также поддержала возобновление поставок аммиака по трубопроводу, чтобы попытаться помочь глобальной продовольственной безопасности.

Несмотря на угрозы России выйти из сделки, в среду, за день до истечения срока ее действия, Черноморская сделка была продлена на два месяца. Источник в правительстве сообщил, что в тексте, согласованном в среду, не упоминается трубопровод аммиака Тольяти-Одесса и его транзит, и потребуется дополнительное соглашение, если будет перекрыт украинский маршрут. Взамен Украина будет предъявлять требования.

"Мы говорим следующее - если она (сделка) включает аммиакопровод, то Украина должна получить какие-то дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам", - сказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинского Мининфраструктуры, зерновая сделка и так была действительна до 18 июля. Прекратить работу "зерновых коридоров" с 18 мая требовала исключительно Россия.

Вице-премьер Александр Кубраков добавил, что с середины апреля РФ безосновательно начала ограничивать работу "зерновых коридоров", а с мая фактически заблокировала ее. Так, Россия отказалась от регистрации новых судов и проведения инспекций флота, который идет на загрузку в украинские порты.

Зерновое соглашение – это сделка, которая была заключена при посредничестве ООН с целью содействия экспорту жизненно важного зерна из Украины. Инициатива была основана в июле 2022 года с целью гарантировать безопасный проход судов, экспортирующих зерновые и масличные культуры из украинских портов на Черном море. Соглашение было продлено 18 марта на 120 дней.

Но Россия потребовала его остановки с 18 мая. Так, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что, если требования России не будут учтены до этой даты, зерновое соглашение прекратит существование.

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