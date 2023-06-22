Украина может вскоре остановить транзит российского газа: Галущенко назвал сроки и причину

Одну из последних магистралей, по которой транспортируют газ из страны-террористки России в Европу, могут перекрыть до конца 2024 года. Именно тогда истекает срок действия контракта на поставку с российским монополистом "Газпромом".

Видео дня

Об этом заявил глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко в интервью Financial Times. По его словам, Украина и РФ не договорятся о продлении 5-летнего транзитного контракта, как это было в 2019 году.

"Я действительно не могу представить, как это двустороннее решение может быть принято. Я могу вам сказать, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок", – отметил глава министерства.

Как отмечается, транзит через Украину составляет около 5% общеевропейского импорта газа. В то же время, например, согласно данным энергетической консультационной компании ICIS, Австрия рассчитывает на российский газ, поставляемый транзитом через Украину, ведь это половина импорта энергоносителя в мае, тогда как в Словакии на этот трубопровод приходилось 95% импорта.

Министр добавил, что Европа будет относительно готова к дальнейшему замедлению поставок, "так как ей пришлось адаптироваться к подобным сокращениям в прошлом, снизив спрос и ища альтернативный импорт".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина в будущем может стать экспортером газа, а также значительно увеличить экспорт электроэнергии. По его словам, в перспективе наше государство сможет продавать странам Европы около 700 ТВт-ч энергии и 15 млрд кубометров природного газа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!