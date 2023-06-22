В будущем Украина может стать экспортером газа: в ОП озвучили планы развития экономики на 30 лет

Замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина в будущем может стать экспортером газа, а также значительно увеличить экспорт электроэнергии. По его словам, в перспективе наше государство сможет продавать странам Европы около 700 ТВт-ч энергии и 15 млрд кубометров природного газа.

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Об этом Шурма рассказал 21 июня во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, передает "Укринформ". Он добавил, что в будущем мы сможем экспортировать также 10 млрд кубометров биометана.

Детальнее Шурма остановился на перспективах экспорта электроэнергии.

"Когда мы построим промышленность "зеленой стали" в Украине, будем говорить о 150-160 тысячах ТВт-ч. Если мы построим промышленность зеленых удобрений в Украине и будем поставлять 2,5 млн тонн зеленого аммиака в Европу, тогда будем говорить о дополнительных 70 ТВт-ч. 3,5 млн тонн водорода дадут еще дополнительные 20 ТВт-ч электричества. Поэтому в общей сложности это составит около 700 ТВт-ч дополнительных мощностей", – сказал он.

По словам заместителя главы ОП, Украине также необходим энергомикс – его производства можно достичь через 10-30 лет. Тогда наше государство сможет предложить 140 ГВт ветровой, 94 ГВт солнечной энергии и 30 ГВт ядерной энергии

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз рассматривает возможность полностью запретить экспорт газа из России. В настоящее время голубое топливо могут снабжать двумя газопроводами: через Украину и с помощью "Турецкого потока".

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