Украина очень скоро национализирует один из крупных банков: Bloomberg раскрыл детали 

В Украине национализируют один из крупнейших банков (входит в перечень системных) Sense Bank. Национализация произойдет уже на следующей неделе.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. Банк заберут у владельцев, включая российских миллиардеров. Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена, на которых наложены санкции Европейского Союза и Великобритании. Sense Bank, ранее известный как Альфа-Банк Украина, занимает 11-е место в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является базирующаяся в Люксембурге компания ABH Holdings SA.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий правительству объявлять неплатежеспособными и, при необходимости, национализировать кредиторов у владельцев, которые попали под санкции из-за вторжения России. ABH Holdings SA заявила, что будет оспаривать любую национализацию, в том числе в международных судах, "чтобы защитить свои инвестиции и уменьшить убытки".

"Новый закон является дискриминационным и нарушает международные правовые стандарты справедливости по отношению к инвесторам", – говорится в заявлении, сделанном в прошлом месяце. НБУ заблокировал попытку Фридмана и его партнеров в марте получить разрешение на увеличение капитала кредитора на 1 миллиард долларов и продать кредитора иностранному покупателю.

Ранее на этой неделе адвокаты Фридмана заявили суду ЕС, что его жизнь была "разрушена" санкциями. ЕС заявляет, что имеющиеся у него доказательства показывают, что Фридман является соучредителем "Альфа-Групп", которая контролирует крупнейшую в России сеть розничной торговли и частный банк, и имеет тесные связи с российским политическим режимом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

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