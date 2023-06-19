Украина получила миллионные активы россиянина, который снабжал едой силовиков Путина: решение суда

Суд передал Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) права, уставный капитал и имущество предприятия в Черкассах. Его совладелец продолжал сотрудничать с российскими силовиками после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Уставный капитал предприятия составляет 1,98 млн грн, корпоративные права – 9,2 млн грн. Об этом говорится в материале Государственного бюро расследований (ГБР) 19 июня.

Также суд передал в АРМУ 3 тыс. кв. м. недвижимости предприятия стоимостью почти 100 млн грн. Как было установлено, один из совладельцев предприятия является гражданином страны-террористки России и владеет более 15 российскими предприятиями, работающими во временно оккупированном Крыму и осуществляющими поставки продуктов и медицинских изделий силовым структурам агрессора.

Российские предприятия фигуранта поставляли аграрную, молочную продукцию, табачные изделия и консервы на российские государственные медицинские учреждения, а также учреждения ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ), МВД (Министерство внутренних дел РФ), управление делами президента России и т.д.

В частности, среди прочего поставки осуществлялись на оздоровительный комплекс управления делами президента РФ, санаторий МВД РФ. Также предприятия фигуранта поставляют продукты питания во временный оккупированный Крым.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, руководство ГНС (Государственная налоговая служба) Кировоградской области уволили после того, как двух должностных лиц разоблачили на миллионных сделках во время регистрации налоговых накладных. Они заставляли руководителей предприятий "покупать" услуги "ручного режима" регистрации налоговых накладных.

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