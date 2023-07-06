Украина приближается к ядерному соглашению с Болгарией: в WSJ раскрыли детали

Болгария приближается к соглашению с Украиной о продаже 2 ядерных реакторов российского производства и другого критического оборудования. Продолжаются переговоры между украинским государственным "Энергоатомом" и болгарским NEK.

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Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Согласно условию сделки, NEK продаст "Энергоатому" оборудование с недостроенной атомной электростанции "Белене", стоимость которого составляет по меньшей мере 600 млн евро.

Как отмечается, впервые с начала полномасштабного вторжения страны-террористки России ядерная энергия российского производства будет использована для увеличения производства электроэнергии в Украине.

Тот факт, что Болгария, бывшее советское государство-сателлит, давно дружащее с Москвой, рассматривает это соглашение, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза, подчеркивается в материале.

АЭС "Белене" – недостроенная атомная электростанция, расположенная в 3 км от города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. Станция предназначалась для замещения выведенных из эксплуатации мощностей АЭС "Козлодуй". Строительство станции было приостановлено еще в 1990 году из-за трудностей с финансированием и протестов местного населения.

При этом Украина и Болгария уже официально подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики. Подписание произошло в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию.

"Стороны договорились активизировать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в сфере ядерной энергетики, зеленой энергетики, водорода, систем накопления энергии и умных сетей. Приоритетами в сотрудничестве определены также обмен знаниями и опытом защиты энергетической инфраструктуры от физических, электромагнитных и киберугроз", – сообщили в Офисе президента.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) вернулся в работу после планового ремонта. Плановый ремонт блока начали 4 мая. Следовательно, объединенная энергосистема Украины "укрепилась" дополнительными 1000 МВт электроэнергии.

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