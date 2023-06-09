Украинские аграрии объявили зеркальную забастовку: в страну не пустят фуры из Польши

Украинские аграрии проведут зеркальную забастовку в ответ на протест польских фермеров. Представители украинского агробизнеса перестанут пускать в Украину польские грузовики, как это делает польская сторона с украинскими.

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Об этом заявили Всеукраинская аграрная рада (ВАР) и Ассоциация производителей молока (АПМ). "В знак протеста против действий польских сельскохозяйственных производителей, которые начали забастовку и заблокировали пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин" для грузов с украинским зерном, отечественные сельхозпроизводители решили действовать зеркально", – заявили в организациях.

Акция начнется 10 июня в 10:00 и продлится до 00:00 14 июня (польская акция протеста продлится до 12 июня). Во время забастовки украинские аграрии перекроют движение польским грузовикам через четыре международных пункта пропуска:

"Дорогуск – Ягодин" со стороны Украины;

дорога у пгт Краковец возле пункта "Краковец – Корчева";

дорога в с. Рата возле пункта "Рава-Русская";

трасса в с. Шегини возле пункта "Шегини – Медика".

Напомним, уже несколько дней польские фермеры блокируют пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин". Они пытаются остановить транзит украинского продовольствия через Польшу (импорт при этом и так запрещен).

Польские аграрии разрешают проезд только для транспортных средств с гуманитарной помощью. Утром 9 июня в пункте пропуска образовала очередь из 320 фур. А в электронной очереди на въезд в Польшу зарегистрировано 3185 грузовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз 6 июня официально заявил, что продлевает запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в пять стран-членов союза сроком до 15 сентября. Однако одновременно с этим в Еврокомиссии пообещали постепенно отменять ограничения.

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